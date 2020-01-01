Poznaj tokenomikę AIRENE by Virtuals (AIRENE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIRENE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AIRENE by Virtuals (AIRENE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIRENE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika AIRENE by Virtuals (AIRENE) Odkryj kluczowe informacje o AIRENE by Virtuals (AIRENE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o AIRENE by Virtuals (AIRENE) Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She's not just an influencer; she's here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she's there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you. Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/2059 Tokenomika i analiza cenowa AIRENE by Virtuals (AIRENE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AIRENE by Virtuals (AIRENE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 261.49K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 261.49K Historyczne maksimum: $ 0.00488432 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00026149 Tokenomika AIRENE by Virtuals (AIRENE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AIRENE by Virtuals (AIRENE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIRENE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIRENE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.