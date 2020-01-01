Poznaj tokenomikę Air Fryer Guy (FRYER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRYER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Air Fryer Guy (FRYER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRYER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Air Fryer Guy (FRYER) The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He's known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We're in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake "AirFryerGuy" has locked all his supply. The developer is very well known for his business/ acting ventures in his personal life/career. He's known as the Air Fryer Guy. His legal name is Jake Grigg. He has has followings on Instagram, Facebook, TikTok, and X for many years. He decided he wanted to build his already known brand into a tokenized meme. We're in the very early stages of building something special with a well known, doxxed and trustworthy individual at the helm. Jake "AirFryerGuy" has locked all his supply. Oficjalna strona internetowa: https://www.tiktok.com/@airfryerguy Kup FRYER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Air Fryer Guy (FRYER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Air Fryer Guy (FRYER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.76K $ 10.76K $ 10.76K Całkowita podaż: $ 994.86M $ 994.86M $ 994.86M Podaż w obiegu: $ 958.46M $ 958.46M $ 958.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.16K $ 11.16K $ 11.16K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Air Fryer Guy (FRYER) Tokenomika Air Fryer Guy (FRYER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Air Fryer Guy (FRYER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FRYER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRYER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFRYER tokenomikę, poznaj cenę tokena FRYERna żywo! Prognoza ceny FRYER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FRYER? Nasza strona z prognozami cen FRYER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FRYER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.