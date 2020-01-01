Poznaj tokenomikę AInalyzr (AINAL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AINAL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AInalyzr (AINAL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AINAL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AInalyzr (AINAL) / Tokenomika / Tokenomika AInalyzr (AINAL) Odkryj kluczowe informacje o AInalyzr (AINAL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AInalyzr (AINAL) Ainalyzr is a versatile and engaging platform designed to provide crypto traders with advanced tools and a fun, interactive environment. Powered by the Ainalyzr token, it offers real-time analysis of Solana-based tokens, gamified trading tools, and a space for users to explore market trends and make data-driven decisions. Ainalyzr merges functionality and entertainment, appealing to both seasoned and novice traders. Ainalyzr is a versatile and engaging platform designed to provide crypto traders with advanced tools and a fun, interactive environment. Powered by the Ainalyzr token, it offers real-time analysis of Solana-based tokens, gamified trading tools, and a space for users to explore market trends and make data-driven decisions. Ainalyzr merges functionality and entertainment, appealing to both seasoned and novice traders. Oficjalna strona internetowa: https://ainalyzr.io Kup AINAL teraz! Tokenomika i analiza cenowa AInalyzr (AINAL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AInalyzr (AINAL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.79K $ 8.79K $ 8.79K Całkowita podaż: $ 941.31M $ 941.31M $ 941.31M Podaż w obiegu: $ 941.31M $ 941.31M $ 941.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.79K $ 8.79K $ 8.79K Historyczne maksimum: $ 0.00178751 $ 0.00178751 $ 0.00178751 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie AInalyzr (AINAL) Tokenomika AInalyzr (AINAL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AInalyzr (AINAL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AINAL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AINAL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAINAL tokenomikę, poznaj cenę tokena AINALna żywo! Prognoza ceny AINAL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AINAL? Nasza strona z prognozami cen AINAL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AINAL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.