Giełda MEXC / Cena krypto / Aimbot AI (AIMBOT) / Tokenomika / Tokenomika Aimbot AI (AIMBOT) Odkryj kluczowe informacje o Aimbot AI (AIMBOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Aimbot AI (AIMBOT) Aimbot is an Autonomous sniper that uses #AI to pick the best launches🎯 Trading profits are shared among investors. Aimbot introduces an open bot system, allowing users to easily set up an OpenAI bot. This AI-driven bot autonomously identifies and purchases the latest, promising newly launched coins in the cryptocurrency market. With user-friendly configuration, Aimbot enhances the trading experience, enabling users to stay ahead in the dynamic crypto landscape. Oficjalna strona internetowa: https://www.aim-bot.app/ Kup AIMBOT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Aimbot AI (AIMBOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aimbot AI (AIMBOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.28K $ 8.28K $ 8.28K Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.28K $ 8.28K $ 8.28K Historyczne maksimum: $ 20.93 $ 20.93 $ 20.93 Historyczne minimum: $ 0.0064149 $ 0.0064149 $ 0.0064149 Aktualna cena: $ 0.00827728 $ 0.00827728 $ 0.00827728 Dowiedz się więcej o cenie Aimbot AI (AIMBOT) Tokenomika Aimbot AI (AIMBOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aimbot AI (AIMBOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIMBOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIMBOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIMBOT tokenomikę, poznaj cenę tokena AIMBOTna żywo! Prognoza ceny AIMBOT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIMBOT? Nasza strona z prognozami cen AIMBOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIMBOT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.