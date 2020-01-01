Poznaj tokenomikę Aiki (AIKI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIKI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aiki (AIKI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIKI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Aiki (AIKI) Aiki is a Solana-based protocol that turns a simple "guess-the-character" game into an on-chain engine for training a sovereign artificial-intelligence model. Players pay a small, rising fee to ask yes/no questions; 80 % of each round's pool goes to the first correct guess, 10 % seeds the next pot, and 10 % flows into a DAO-controlled master pool that funds audits, bug bounties, and future development. Every fee transaction automatically buys and burns $AIKI, creating continuous deflation, while every interaction is recorded as immutable data that improves the AI. Staking $AIKI grants governance rights over game parameters, treasury use, and new product launches, giving the community full control of the ecosystem's evolution. Oficjalna strona internetowa: https://aikigame.io/ Biała księga: https://aiki.gitbook.io/aikis-diary Kup AIKI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Aiki (AIKI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aiki (AIKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 550.46K Całkowita podaż: $ 99.85M Podaż w obiegu: $ 99.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 550.31K Historyczne maksimum: $ 0.01706637 Historyczne minimum: $ 0.00441864 Aktualna cena: $ 0.00551126 Dowiedz się więcej o cenie Aiki (AIKI) Tokenomika Aiki (AIKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aiki (AIKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIKI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIKI tokenomikę, poznaj cenę tokena AIKIna żywo! Prognoza ceny AIKI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIKI? Nasza strona z prognozami cen AIKI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIKI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.