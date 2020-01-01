Poznaj tokenomikę AICM Marketplace (AICM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AICM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AICM Marketplace (AICM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AICM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AICM Marketplace (AICM) / Tokenomika / Tokenomika AICM Marketplace (AICM) Odkryj kluczowe informacje o AICM Marketplace (AICM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AICM Marketplace (AICM) AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits. Oficjalna strona internetowa: https://aicm.store/ Kup AICM teraz! Tokenomika i analiza cenowa AICM Marketplace (AICM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AICM Marketplace (AICM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 313.06K Całkowita podaż: $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 200.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 313.06K Historyczne maksimum: $ 0.04414665 Historyczne minimum: $ 0.00047024 Aktualna cena: $ 0.00156531 Dowiedz się więcej o cenie AICM Marketplace (AICM) Tokenomika AICM Marketplace (AICM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AICM Marketplace (AICM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AICM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AICM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAICM tokenomikę, poznaj cenę tokena AICMna żywo! Prognoza ceny AICM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AICM? Nasza strona z prognozami cen AICM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AICM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.