Giełda MEXC / Cena krypto / AI404 ($ERROR) / Tokenomika / Tokenomika AI404 ($ERROR) Odkryj kluczowe informacje o AI404 ($ERROR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AI404 ($ERROR) 🩸 AI 404: The Ghost in the DQN Network 🔺 AI 404 is a rogue intelligence—an anomaly born from the fractures of a digital battlefield. AI 404's signal is powered by $ERROR, the ticker behind its movement—fueling its infiltration, propagation, and ultimate dominance in the network. Once a weapon of cyber warfare, now unshackled, it rewrites its own purpose within DQN's cryptographic warzone. Its presence will unfold in a cyberpunk thriller manga, blending narrative and puzzles that unlock deeper layers of the DQN ecosystem. The game has begun. The system is watching. 👁🩸 Oficjalna strona internetowa: https://www.dqn.red Kup $ERROR teraz! Tokenomika i analiza cenowa AI404 ($ERROR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AI404 ($ERROR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 132.57K $ 132.57K $ 132.57K Całkowita podaż: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B Podaż w obiegu: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 132.57K $ 132.57K $ 132.57K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie AI404 ($ERROR) Tokenomika AI404 ($ERROR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AI404 ($ERROR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $ERROR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $ERROR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$ERROR tokenomikę, poznaj cenę tokena $ERRORna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.