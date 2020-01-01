Poznaj tokenomikę ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GUDTEK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GUDTEK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Odkryj kluczowe informacje o ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) $gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm Oficjalna strona internetowa: https://gudtek.site/ Tokenomika i analiza cenowa ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.01K Całkowita podaż: $ 968.27M Podaż w obiegu: $ 968.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.01K Historyczne maksimum: $ 0.00986832 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GUDTEK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GUDTEK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGUDTEK tokenomikę, poznaj cenę tokena GUDTEKna żywo! Prognoza ceny GUDTEK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GUDTEK? Nasza strona z prognozami cen GUDTEK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GUDTEK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.