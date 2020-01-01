Poznaj tokenomikę AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROCKET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROCKET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI. Here's what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit: 1. Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming? What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes. How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction. The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd. No more guessing. No more FOMO. You're the one creating the FOMO. 2. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it. What We Track: Website Traffic: Is the project gaining attention? Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city? Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates. Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum. Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves. 3. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront. Sources: Google Trends data. Sector-specific market cap growth. Keyword spikes across crypto platforms. Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction. Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it. 4. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it? How It Works: AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages. Boosts visibility and interaction while making you look like a pro. The Result: More engagement. More followers. More clout. Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat. Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/12722 Biała księga: https://ai-rocket.gitbook.io/docs Tokenomika i analiza cenowa AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 924.53K $ 924.53K $ 924.53K Całkowita podaż: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Podaż w obiegu: $ 827.53M $ 827.53M $ 827.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Historyczne maksimum: $ 0.02364412 $ 0.02364412 $ 0.02364412 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00111721 $ 0.00111721 $ 0.00111721 Dowiedz się więcej o cenie AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Tokenomika AI ROCKET by Virtuals (ROCKET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROCKET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROCKET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROCKET tokenomikę, poznaj cenę tokena ROCKETna żywo! Prognoza ceny ROCKET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROCKET? Nasza strona z prognozami cen ROCKET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.