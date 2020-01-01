Poznaj tokenomikę AI INU (AIINU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIINU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AI INU (AIINU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AIINU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AI INU (AIINU) / Tokenomika / Tokenomika AI INU (AIINU) Odkryj kluczowe informacje o AI INU (AIINU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AI INU (AIINU) AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone. AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone. Oficjalna strona internetowa: https://aiinu.club/ Kup AIINU teraz! Tokenomika i analiza cenowa AI INU (AIINU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AI INU (AIINU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 785.38K $ 785.38K $ 785.38K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 434.94M $ 434.94M $ 434.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Historyczne maksimum: $ 0.04658149 $ 0.04658149 $ 0.04658149 Historyczne minimum: $ 0.00107082 $ 0.00107082 $ 0.00107082 Aktualna cena: $ 0.0018057 $ 0.0018057 $ 0.0018057 Dowiedz się więcej o cenie AI INU (AIINU) Tokenomika AI INU (AIINU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AI INU (AIINU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIINU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIINU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIINU tokenomikę, poznaj cenę tokena AIINUna żywo! Prognoza ceny AIINU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIINU? Nasza strona z prognozami cen AIINU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIINU już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.