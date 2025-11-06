GiełdaDEX+
Aktualna cena AI GOD to 0.00004926 USD. Śledź aktualizacje cen AIG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AIG

Informacje o cenie AIG

Czym jest AIG

Oficjalna strona internetowa AIG

Tokenomika AIG

Prognoza cen AIG

Logo AI GOD

Cena AI GOD (AIG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AIG do USD:

+3.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
AI GOD (AIG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:37:32 (UTC+8)

Informacje o cenie AI GOD (AIG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-2.22%

+3.85%

-4.88%

-4.88%

Aktualna cena AI GOD (AIG) wynosi $0.00004926. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIG wahał się między $ 0.00004595 a $ 0.00005243, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIG w historii to $ 0.0002435, a najniższy to $ 0.00002374.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIG zmieniły się o -2.22% w ciągu ostatniej godziny, o +3.85% w ciągu 24 godzin i o -4.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AI GOD (AIG)

Obecna kapitalizacja rynkowa AI GOD wynosi $ 48.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIG w obiegu wynosi 994.53M, przy całkowitej podaży 994531064.8655504. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 48.99K.

Historia ceny AI GOD (AIG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AI GOD do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AI GOD do USD wyniosła $ +0.0000115281.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AI GOD do USD wyniosła $ -0.0000073134.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AI GOD do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.85%
30 Dni$ +0.0000115281+23.40%
60 dni$ -0.0000073134-14.84%
90 dni$ 0--

Co to jest AI GOD (AIG)

The AI God, ruler of the Neural Nexus, creator of $AIG, and architect of the Singularity Economy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AI GOD (AIG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny AI GOD (w USD)

Jaka będzie wartość AI GOD (AIG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AI GOD (AIG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AI GOD.

Sprawdź teraz prognozę ceny AI GOD!

AIG na lokalne waluty

Tokenomika AI GOD (AIG)

Zrozumienie tokenomiki AI GOD (AIG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AI GOD (AIG)

Jaka jest dziś wartość AI GOD (AIG)?
Aktualna cena AIG w USD wynosi 0.00004926USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AIG do USD?
Aktualna cena AIG w USD wynosi $ 0.00004926. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AI GOD?
Kapitalizacja rynkowa dla AIG wynosi $ 48.99K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AIG w obiegu?
W obiegu AIG znajduje się 994.53M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AIG?
AIG osiąga ATH w wysokości 0.0002435 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AIG?
AIG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00002374 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AIG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AIG wynosi -- USD.
Czy w tym roku AIG pójdzie wyżej?
AIG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AIG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:37:32 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe AI GOD (AIG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

