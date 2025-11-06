Informacje o cenie AI GOD (AIG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00004595 Maksimum 24h $ 0.00005243 Historyczne maksimum $ 0.0002435 Najniższa cena $ 0.00002374 Zmiana ceny (1H) -2.22% Zmiana ceny (1D) +3.85% Zmiana ceny (7D) -4.88%

Aktualna cena AI GOD (AIG) wynosi $0.00004926. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIG wahał się między $ 0.00004595 a $ 0.00005243, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIG w historii to $ 0.0002435, a najniższy to $ 0.00002374.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIG zmieniły się o -2.22% w ciągu ostatniej godziny, o +3.85% w ciągu 24 godzin i o -4.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AI GOD (AIG)

Kapitalizacja rynkowa $ 48.99K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 48.99K Podaż w obiegu 994.53M Całkowita podaż 994,531,064.8655504

Obecna kapitalizacja rynkowa AI GOD wynosi $ 48.99K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIG w obiegu wynosi 994.53M, przy całkowitej podaży 994531064.8655504. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 48.99K.