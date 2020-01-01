Poznaj tokenomikę Ai GCR ($AIGCR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $AIGCR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ai GCR ($AIGCR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $AIGCR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Ai GCR ($AIGCR) Odkryj kluczowe informacje o Ai GCR ($AIGCR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ai GCR ($AIGCR) $aiGCR is an AI-driven trading bot on the Solana network, developed on the TopHat platform. It leverages AI technology to provide accurate cryptocurrency market analyses. The bot has demonstrated strong performance on Waveform and is trained using the strategies of renowned crypto trader GCR, offering data-driven insights and trading recommendations for users seeking advanced market analysis tools. Oficjalna strona internetowa: https://aigcr.net/ Kup $AIGCR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ai GCR ($AIGCR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ai GCR ($AIGCR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.87K Całkowita podaż: $ 999.12M Podaż w obiegu: $ 999.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.87K Historyczne maksimum: $ 0.00122373 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Ai GCR ($AIGCR) Tokenomika Ai GCR ($AIGCR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ai GCR ($AIGCR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $AIGCR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $AIGCR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$AIGCR tokenomikę, poznaj cenę tokena $AIGCRna żywo! Prognoza ceny $AIGCR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $AIGCR? Nasza strona z prognozami cen $AIGCR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $AIGCR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.