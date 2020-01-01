Poznaj tokenomikę AgentVerse (AGV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AgentVerse (AGV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o AgentVerse (AGV) Shaping a decentralized future for gaming with collaborative, plug-and-play 3D Agents, refined by humans. Create, customize, and trade autonomous 3D agents that thrive in AgentVerse simulations and integrate seamlessly into gaming platforms. Create autonomous 3D agents enhance gameplay with immersive design and adaptive collaboration Human-Refined Customizations Personalize your agents' design and behavior to fit your vision perfectly. Oficjalna strona internetowa: https://agentverse.tech/ Tokenomika i analiza cenowa AgentVerse (AGV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AgentVerse (AGV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.77K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.77K Historyczne maksimum: $ 0.00180801 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika AgentVerse (AGV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AgentVerse (AGV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGV tokenomikę, poznaj cenę tokena AGVna żywo! Prognoza ceny AGV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGV? Nasza strona z prognozami cen AGV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AGV już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.