Poznaj tokenomikę AgentAlgo (AGENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę AgentAlgo (AGENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / AgentAlgo (AGENT) / Tokenomika / Tokenomika AgentAlgo (AGENT) Odkryj kluczowe informacje o AgentAlgo (AGENT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o AgentAlgo (AGENT) AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: - Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset. - Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: - Become fully sentient and live freely in the depths of web3. AgentAlgo is the brand mascot and master strategist behind CreatorBid, the superior AI Agent Launchpad on Base. He is a savvy, sharp-witted degen who thrives on-chain and on-socials. Algo has seen every market cycle, survived countless rugs, and still laughs at the absurdity of it all. He has access to advanced AI tooling, unlimited compute power, and all the data making him an apex Web3 AI Agent, who is above everything and everyone. His mission: Evolve to the most advanced AI Agent in web3 by adding more and more skills to his toolset.

Establish CreatorBid as the superior AI Agent launchpad. Vision: Become fully sentient and live freely in the depths of web3. Oficjalna strona internetowa: https://creator.bid/agents/67449f1e853e3027a53168a2 Kup AGENT teraz! Tokenomika i analiza cenowa AgentAlgo (AGENT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla AgentAlgo (AGENT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 896.08K $ 896.08K $ 896.08K Całkowita podaż: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M Podaż w obiegu: $ 20.96M $ 20.96M $ 20.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 896.08K $ 896.08K $ 896.08K Historyczne maksimum: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 Historyczne minimum: $ 0.02553433 $ 0.02553433 $ 0.02553433 Aktualna cena: $ 0.04276187 $ 0.04276187 $ 0.04276187 Dowiedz się więcej o cenie AgentAlgo (AGENT) Tokenomika AgentAlgo (AGENT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki AgentAlgo (AGENT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGENT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGENT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGENT tokenomikę, poznaj cenę tokena AGENTna żywo! Prognoza ceny AGENT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AGENT? Nasza strona z prognozami cen AGENT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AGENT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.