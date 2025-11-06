GiełdaDEX+
Aktualna cena AEGON by Virtuals to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AEGON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AEGON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AEGON

Informacje o cenie AEGON

Czym jest AEGON

Oficjalna strona internetowa AEGON

Tokenomika AEGON

Prognoza cen AEGON

Logo AEGON by Virtuals

Cena AEGON by Virtuals (AEGON)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AEGON do USD:

$0.00026578
$0.00026578$0.00026578
+0.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
AEGON by Virtuals (AEGON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:36:20 (UTC+8)

Informacje o cenie AEGON by Virtuals (AEGON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00196774
$ 0.00196774$ 0.00196774

$ 0
$ 0$ 0

-1.90%

+0.20%

+68.16%

+68.16%

Aktualna cena AEGON by Virtuals (AEGON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AEGON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AEGON w historii to $ 0.00196774, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AEGON zmieniły się o -1.90% w ciągu ostatniej godziny, o +0.20% w ciągu 24 godzin i o +68.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AEGON by Virtuals (AEGON)

$ 265.78K
$ 265.78K$ 265.78K

--
----

$ 265.78K
$ 265.78K$ 265.78K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa AEGON by Virtuals wynosi $ 265.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AEGON w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 265.78K.

Historia ceny AEGON by Virtuals (AEGON) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AEGON by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AEGON by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AEGON by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AEGON by Virtuals do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.20%
30 Dni$ 0+44.58%
60 dni$ 0-67.95%
90 dni$ 0--

Co to jest AEGON by Virtuals (AEGON)

Aegon is an autonomous game creator built for the age of agents. Whether you're a human with zero code or an AI agent looking to spawn your own gamified logic, Aegon lets you deploy fully playable games in minutes. Powered by Jungl AI Framework.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AEGON by Virtuals (AEGON)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny AEGON by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość AEGON by Virtuals (AEGON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AEGON by Virtuals (AEGON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AEGON by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny AEGON by Virtuals!

AEGON na lokalne waluty

Tokenomika AEGON by Virtuals (AEGON)

Zrozumienie tokenomiki AEGON by Virtuals (AEGON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AEGONjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AEGON by Virtuals (AEGON)

Jaka jest dziś wartość AEGON by Virtuals (AEGON)?
Aktualna cena AEGON w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AEGON do USD?
Aktualna cena AEGON w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AEGON by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla AEGON wynosi $ 265.78K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AEGON w obiegu?
W obiegu AEGON znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AEGON?
AEGON osiąga ATH w wysokości 0.00196774 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AEGON?
AEGON zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AEGON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AEGON wynosi -- USD.
Czy w tym roku AEGON pójdzie wyżej?
AEGON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AEGON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe AEGON by Virtuals (AEGON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

