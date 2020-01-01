Poznaj tokenomikę Aegis (AGS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aegis (AGS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena AGS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Aegis (AGS) / Tokenomika / Tokenomika Aegis (AGS) Odkryj kluczowe informacje o Aegis (AGS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Aegis (AGS) Aegis is a scalable DeFi platform that solves this problem by giving users access to lending and unsecured borrowing services, based on their credit scores. An "Aegis Score" is then assigned to the individual users, which allows users to unlock corresponding capital loans in the crypto ecosystem. Aegis therefore plays the critical role of a capital bridge that gives users the ability to leverage and move liquidity seamlessly between fiat and crypto ecosystems. Oficjalna strona internetowa: https://aegis.finance/ Kup AGS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Aegis (AGS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aegis (AGS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.49K Całkowita podaż: $ 30.00M Podaż w obiegu: $ 4.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.71K Historyczne maksimum: $ 1.48 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00035716 Dowiedz się więcej o cenie Aegis (AGS) Tokenomika Aegis (AGS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aegis (AGS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AGS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AGS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAGS tokenomikę, poznaj cenę tokena AGSna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.