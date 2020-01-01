Poznaj tokenomikę Advertise Coin (ADCO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ADCO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Advertise Coin (ADCO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ADCO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Advertise Coin (ADCO) / Tokenomika / Tokenomika Advertise Coin (ADCO) Odkryj kluczowe informacje o Advertise Coin (ADCO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Advertise Coin (ADCO) Advertise Exchange connects publishers and advertisers in a crypto world. The ADCO serviced marketplace includes easy cryptocurrency payments, which makes business truly efficient, transparent, and reliable. Advertise Coin has its own ecosystem with several major advertising companies. Our focus is to integrate all companies, employees, and businesses on the advertising market. Our platform allows advertising companies to contact the API database directly, and offers consumers to use much lower prices for services in the advertising market. Oficjalna strona internetowa: https://advertisecoin.com/ Kup ADCO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Advertise Coin (ADCO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Advertise Coin (ADCO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.67M $ 39.67M $ 39.67M Całkowita podaż: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Podaż w obiegu: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M Historyczne maksimum: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Historyczne minimum: $ 0.02220041 $ 0.02220041 $ 0.02220041 Aktualna cena: $ 0.883539 $ 0.883539 $ 0.883539 Dowiedz się więcej o cenie Advertise Coin (ADCO) Tokenomika Advertise Coin (ADCO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Advertise Coin (ADCO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ADCO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ADCO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszADCO tokenomikę, poznaj cenę tokena ADCOna żywo! Prognoza ceny ADCO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ADCO? Nasza strona z prognozami cen ADCO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ADCO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.