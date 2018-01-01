Poznaj tokenomikę ADAMANT Messenger (ADM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ADM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ADAMANT Messenger (ADM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ADM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ADAMANT Messenger (ADM) / Tokenomika / Tokenomika ADAMANT Messenger (ADM) Odkryj kluczowe informacje o ADAMANT Messenger (ADM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ADAMANT Messenger (ADM) "ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. " Oficjalna strona internetowa: https://adamant.im/ Biała księga: https://adamant.im/whitepaper/adamant-whitepaper-en.pdf Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. " Oficjalna strona internetowa: https://adamant.im/ Biała księga: https://adamant.im/whitepaper/adamant-whitepaper-en.pdf Kup ADM teraz! Tokenomika i analiza cenowa ADAMANT Messenger (ADM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ADAMANT Messenger (ADM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Całkowita podaż: $ 113.86M $ 113.86M $ 113.86M Podaż w obiegu: $ 113.86M $ 113.86M $ 113.86M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Historyczne maksimum: $ 0.055126 $ 0.055126 $ 0.055126 Historyczne minimum: $ 0.00023424 $ 0.00023424 $ 0.00023424 Aktualna cena: $ 0.01587923 $ 0.01587923 $ 0.01587923 Dowiedz się więcej o cenie ADAMANT Messenger (ADM) Tokenomika ADAMANT Messenger (ADM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ADAMANT Messenger (ADM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ADM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ADM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszADM tokenomikę, poznaj cenę tokena ADMna żywo! Prognoza ceny ADM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ADM? Nasza strona z prognozami cen ADM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ADM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.