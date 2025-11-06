GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Accenture xStock to 248.15 USD. Śledź aktualizacje cen ACNX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ACNX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Accenture xStock to 248.15 USD. Śledź aktualizacje cen ACNX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ACNX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ACNX

Informacje o cenie ACNX

Czym jest ACNX

Biała księga ACNX

Oficjalna strona internetowa ACNX

Tokenomika ACNX

Prognoza cen ACNX

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Accenture xStock

Cena Accenture xStock (ACNX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ACNX do USD:

$248.15
$248.15$248.15
+2.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Accenture xStock (ACNX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:35:28 (UTC+8)

Informacje o cenie Accenture xStock (ACNX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 239.94
$ 239.94$ 239.94
Minimum 24h
$ 248.58
$ 248.58$ 248.58
Maksimum 24h

$ 239.94
$ 239.94$ 239.94

$ 248.58
$ 248.58$ 248.58

$ 269.57
$ 269.57$ 269.57

$ 229.44
$ 229.44$ 229.44

--

+2.10%

-0.19%

-0.19%

Aktualna cena Accenture xStock (ACNX) wynosi $248.15. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ACNX wahał się między $ 239.94 a $ 248.58, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ACNX w historii to $ 269.57, a najniższy to $ 229.44.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ACNX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.10% w ciągu 24 godzin i o -0.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Accenture xStock (ACNX)

$ 145.05K
$ 145.05K$ 145.05K

--
----

$ 5.49M
$ 5.49M$ 5.49M

584.51
584.51 584.51

22,103.7194158085
22,103.7194158085 22,103.7194158085

Obecna kapitalizacja rynkowa Accenture xStock wynosi $ 145.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ACNX w obiegu wynosi 584.51, przy całkowitej podaży 22103.7194158085. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.49M.

Historia ceny Accenture xStock (ACNX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Accenture xStock do USD wyniosła $ +5.1.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Accenture xStock do USD wyniosła $ +0.0731049900.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Accenture xStock do USD wyniosła $ -6.1851139350.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Accenture xStock do USD wyniosła $ +5.02533602609577.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +5.1+2.10%
30 Dni$ +0.0731049900+0.03%
60 dni$ -6.1851139350-2.49%
90 dni$ +5.02533602609577+2.07%

Co to jest Accenture xStock (ACNX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Accenture xStock (ACNX)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Accenture xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Accenture xStock (ACNX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Accenture xStock (ACNX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Accenture xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Accenture xStock!

ACNX na lokalne waluty

Tokenomika Accenture xStock (ACNX)

Zrozumienie tokenomiki Accenture xStock (ACNX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ACNXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Accenture xStock (ACNX)

Jaka jest dziś wartość Accenture xStock (ACNX)?
Aktualna cena ACNX w USD wynosi 248.15USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ACNX do USD?
Aktualna cena ACNX w USD wynosi $ 248.15. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Accenture xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla ACNX wynosi $ 145.05K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ACNX w obiegu?
W obiegu ACNX znajduje się 584.51 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ACNX?
ACNX osiąga ATH w wysokości 269.57 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ACNX?
ACNX zaliczył cenę ATL w wysokości 229.44 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ACNX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ACNX wynosi -- USD.
Czy w tym roku ACNX pójdzie wyżej?
ACNX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ACNX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:35:28 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Accenture xStock (ACNX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,351.38
$103,351.38$103,351.38

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.23
$3,389.23$3,389.23

-0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.43
$159.43$159.43

-0.67%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,351.38
$103,351.38$103,351.38

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.23
$3,389.23$3,389.23

-0.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3256
$2.3256$2.3256

+2.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.43
$159.43$159.43

-0.67%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0942
$1.0942$1.0942

+0.82%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03438
$0.03438$0.03438

+37.52%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2177
$0.2177$0.2177

+335.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006377
$0.000006377$0.000006377

+237.76%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25036
$0.25036$0.25036

+97.49%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000280
$0.0000000280$0.0000000280

+85.43%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4768
$1.4768$1.4768

+82.05%