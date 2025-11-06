Informacje o cenie Accenture xStock (ACNX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 239.94 $ 239.94 $ 239.94 Minimum 24h $ 248.58 $ 248.58 $ 248.58 Maksimum 24h Minimum 24h $ 239.94$ 239.94 $ 239.94 Maksimum 24h $ 248.58$ 248.58 $ 248.58 Historyczne maksimum $ 269.57$ 269.57 $ 269.57 Najniższa cena $ 229.44$ 229.44 $ 229.44 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.10% Zmiana ceny (7D) -0.19% Zmiana ceny (7D) -0.19%

Aktualna cena Accenture xStock (ACNX) wynosi $248.15. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ACNX wahał się między $ 239.94 a $ 248.58, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ACNX w historii to $ 269.57, a najniższy to $ 229.44.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ACNX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.10% w ciągu 24 godzin i o -0.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Accenture xStock (ACNX)

Kapitalizacja rynkowa $ 145.05K$ 145.05K $ 145.05K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.49M$ 5.49M $ 5.49M Podaż w obiegu 584.51 584.51 584.51 Całkowita podaż 22,103.7194158085 22,103.7194158085 22,103.7194158085

Obecna kapitalizacja rynkowa Accenture xStock wynosi $ 145.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ACNX w obiegu wynosi 584.51, przy całkowitej podaży 22103.7194158085. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.49M.