Informacje o Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would. Oficjalna strona internetowa: https://dinero.xyz/ Kup ABSETH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Całkowita podaż: $ 261.16 $ 261.16 $ 261.16 Podaż w obiegu: $ 261.16 $ 261.16 $ 261.16 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Historyczne maksimum: $ 5,007.28 $ 5,007.28 $ 5,007.28 Historyczne minimum: $ 1,376.28 $ 1,376.28 $ 1,376.28 Aktualna cena: $ 4,051.15 $ 4,051.15 $ 4,051.15 Dowiedz się więcej o cenie Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Tokenomika Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ABSETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ABSETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszABSETH tokenomikę, poznaj cenę tokena ABSETHna żywo! Prognoza ceny ABSETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ABSETH? Nasza strona z prognozami cen ABSETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ABSETH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.