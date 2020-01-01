Poznaj tokenomikę Absters Girl (ABBY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ABBY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Absters Girl (ABBY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ABBY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Absters Girl (ABBY) / Tokenomika / Tokenomika Absters Girl (ABBY) Odkryj kluczowe informacje o Absters Girl (ABBY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Absters Girl (ABBY) Abby is a meme coin on the Abstract platform, inspired by the narrative of Absters girlfriend. The project introduces a strong character identity into the ecosystem, aiming to connect with users through visuals, storytelling, and ongoing community engagement. As the Abstract network expands, Abby's team plans to explore light utility and develop creative, community-first features that add long-term value. Oficjalna strona internetowa: https://www.abstersgirl.xyz/ Kup ABBY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Absters Girl (ABBY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Absters Girl (ABBY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 557.24K $ 557.24K $ 557.24K Całkowita podaż: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M Podaż w obiegu: $ 994.88M $ 994.88M $ 994.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 557.24K $ 557.24K $ 557.24K Historyczne maksimum: $ 0.00124355 $ 0.00124355 $ 0.00124355 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00056154 $ 0.00056154 $ 0.00056154 Dowiedz się więcej o cenie Absters Girl (ABBY) Tokenomika Absters Girl (ABBY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Absters Girl (ABBY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ABBY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ABBY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszABBY tokenomikę, poznaj cenę tokena ABBYna żywo! Prognoza ceny ABBY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ABBY? Nasza strona z prognozami cen ABBY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ABBY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.