Informacje o cenie AbbVie xStock (ABBVX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 212.59 $ 212.59 $ 212.59 Minimum 24h $ 217.69 $ 217.69 $ 217.69 Maksimum 24h Minimum 24h $ 212.59$ 212.59 $ 212.59 Maksimum 24h $ 217.69$ 217.69 $ 217.69 Historyczne maksimum $ 244.67$ 244.67 $ 244.67 Najniższa cena $ 185.92$ 185.92 $ 185.92 Zmiana ceny (1H) -0.30% Zmiana ceny (1D) +0.66% Zmiana ceny (7D) -3.84% Zmiana ceny (7D) -3.84%

Aktualna cena AbbVie xStock (ABBVX) wynosi $216.56. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ABBVX wahał się między $ 212.59 a $ 217.69, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ABBVX w historii to $ 244.67, a najniższy to $ 185.92.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ABBVX zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +0.66% w ciągu 24 godzin i o -3.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AbbVie xStock (ABBVX)

Kapitalizacja rynkowa $ 282.26K$ 282.26K $ 282.26K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M Podaż w obiegu 1.30K 1.30K 1.30K Całkowita podaż 23,405.140777118 23,405.140777118 23,405.140777118

Obecna kapitalizacja rynkowa AbbVie xStock wynosi $ 282.26K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ABBVX w obiegu wynosi 1.30K, przy całkowitej podaży 23405.140777118. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.07M.