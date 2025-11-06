GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena aarna atv111 to 102.61 USD. Śledź aktualizacje cen ATV111 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ATV111 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena aarna atv111 to 102.61 USD. Śledź aktualizacje cen ATV111 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ATV111 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ATV111

Informacje o cenie ATV111

Czym jest ATV111

Biała księga ATV111

Oficjalna strona internetowa ATV111

Tokenomika ATV111

Prognoza cen ATV111

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo aarna atv111

Cena aarna atv111 (ATV111)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ATV111 do USD:

$102.61
$102.61$102.61
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
aarna atv111 (ATV111) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:57:19 (UTC+8)

Informacje o cenie aarna atv111 (ATV111) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 102.6
$ 102.6$ 102.6
Minimum 24h
$ 102.61
$ 102.61$ 102.61
Maksimum 24h

$ 102.6
$ 102.6$ 102.6

$ 102.61
$ 102.61$ 102.61

$ 102.61
$ 102.61$ 102.61

$ 101.3
$ 101.3$ 101.3

--

+0.01%

+0.08%

+0.08%

Aktualna cena aarna atv111 (ATV111) wynosi $102.61. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ATV111 wahał się między $ 102.6 a $ 102.61, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ATV111 w historii to $ 102.61, a najniższy to $ 101.3.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ATV111 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.01% w ciągu 24 godzin i o +0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aarna atv111 (ATV111)

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

13.84K
13.84K 13.84K

13,839.20468691132
13,839.20468691132 13,839.20468691132

Obecna kapitalizacja rynkowa aarna atv111 wynosi $ 1.42M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ATV111 w obiegu wynosi 13.84K, przy całkowitej podaży 13839.20468691132. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.42M.

Historia ceny aarna atv111 (ATV111) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny aarna atv111 do USD wyniosła $ +0.014.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny aarna atv111 do USD wyniosła $ +0.3760553890.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny aarna atv111 do USD wyniosła $ +0.7564101370.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny aarna atv111 do USD wyniosła $ +1.1382.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.014+0.01%
30 Dni$ +0.3760553890+0.37%
60 dni$ +0.7564101370+0.74%
90 dni$ +1.1382+1.12%

Co to jest aarna atv111 (ATV111)

aarnâ.ai is building better defi asset management - merging AI and tokenization for mobile-first onchain finance. The core infrastructure of aarnâ tokenised vaults and the alpha 30/7 deep learning framework enables structured strategies like stablecoin yield aggregation, AI-quant vaults, and fully onchain portfolio execution - bringing to DeFi what structured asset management did for TradFi: moving capital onchain with intelligence, autonomous execution, and integrated risk management.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla aarna atv111 (ATV111)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny aarna atv111 (w USD)

Jaka będzie wartość aarna atv111 (ATV111) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w aarna atv111 (ATV111) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla aarna atv111.

Sprawdź teraz prognozę ceny aarna atv111!

ATV111 na lokalne waluty

Tokenomika aarna atv111 (ATV111)

Zrozumienie tokenomiki aarna atv111 (ATV111) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ATV111już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące aarna atv111 (ATV111)

Jaka jest dziś wartość aarna atv111 (ATV111)?
Aktualna cena ATV111 w USD wynosi 102.61USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ATV111 do USD?
Aktualna cena ATV111 w USD wynosi $ 102.61. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa aarna atv111?
Kapitalizacja rynkowa dla ATV111 wynosi $ 1.42M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ATV111 w obiegu?
W obiegu ATV111 znajduje się 13.84K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ATV111?
ATV111 osiąga ATH w wysokości 102.61 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ATV111?
ATV111 zaliczył cenę ATL w wysokości 101.3 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ATV111?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ATV111 wynosi -- USD.
Czy w tym roku ATV111 pójdzie wyżej?
ATV111 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ATV111, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:57:19 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe aarna atv111 (ATV111)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,534.25
$103,534.25$103,534.25

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,426.74
$3,426.74$3,426.74

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.87
$161.87$161.87

+0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,534.25
$103,534.25$103,534.25

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,426.74
$3,426.74$3,426.74

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.87
$161.87$161.87

+0.84%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3805
$2.3805$2.3805

+4.57%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1242
$1.1242$1.1242

+3.59%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03621
$0.03621$0.03621

+44.84%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00419
$0.00419$0.00419

-44.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010767
$0.000010767$0.000010767

+470.28%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000613
$0.0000000613$0.0000000613

+305.96%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1993
$0.1993$0.1993

+298.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4161
$1.4161$1.4161

+74.56%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01777
$0.01777$0.01777

+42.16%