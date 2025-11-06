Informacje o cenie aarna atv111 (ATV111) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 102.6 $ 102.6 $ 102.6 Minimum 24h $ 102.61 $ 102.61 $ 102.61 Maksimum 24h Minimum 24h $ 102.6$ 102.6 $ 102.6 Maksimum 24h $ 102.61$ 102.61 $ 102.61 Historyczne maksimum $ 102.61$ 102.61 $ 102.61 Najniższa cena $ 101.3$ 101.3 $ 101.3 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.01% Zmiana ceny (7D) +0.08% Zmiana ceny (7D) +0.08%

Aktualna cena aarna atv111 (ATV111) wynosi $102.61. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ATV111 wahał się między $ 102.6 a $ 102.61, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ATV111 w historii to $ 102.61, a najniższy to $ 101.3.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ATV111 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.01% w ciągu 24 godzin i o +0.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aarna atv111 (ATV111)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Podaż w obiegu 13.84K 13.84K 13.84K Całkowita podaż 13,839.20468691132 13,839.20468691132 13,839.20468691132

Obecna kapitalizacja rynkowa aarna atv111 wynosi $ 1.42M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ATV111 w obiegu wynosi 13.84K, przy całkowitej podaży 13839.20468691132. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.42M.