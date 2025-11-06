GiełdaDEX+
Aktualna cena aarna atv 808 to 102.99 USD. Śledź aktualizacje cen ATV808 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ATV808 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ATV808

Informacje o cenie ATV808

Czym jest ATV808

Biała księga ATV808

Oficjalna strona internetowa ATV808

Tokenomika ATV808

Prognoza cen ATV808

Logo aarna atv 808

Cena aarna atv 808 (ATV808)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ATV808 do USD:

$102.99
$102.99
+0.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
aarna atv 808 (ATV808) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:34:42 (UTC+8)

Informacje o cenie aarna atv 808 (ATV808) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 101.06
$ 101.06
Minimum 24h
$ 105.94
$ 105.94
Maksimum 24h

$ 101.06
$ 101.06

$ 105.94
$ 105.94

$ 185.98
$ 185.98

$ 95.37
$ 95.37

-0.88%

+0.64%

-15.56%

-15.56%

Aktualna cena aarna atv 808 (ATV808) wynosi $102.99. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ATV808 wahał się między $ 101.06 a $ 105.94, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ATV808 w historii to $ 185.98, a najniższy to $ 95.37.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ATV808 zmieniły się o -0.88% w ciągu ostatniej godziny, o +0.64% w ciągu 24 godzin i o -15.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aarna atv 808 (ATV808)

$ 41.56K
$ 41.56K

--
----

$ 41.56K
$ 41.56K

403.51
403.51

403.5144670200428
403.5144670200428

Obecna kapitalizacja rynkowa aarna atv 808 wynosi $ 41.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ATV808 w obiegu wynosi 403.51, przy całkowitej podaży 403.5144670200428. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 41.56K.

Historia ceny aarna atv 808 (ATV808) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny aarna atv 808 do USD wyniosła $ +0.6543.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny aarna atv 808 do USD wyniosła $ -36.3301241610.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny aarna atv 808 do USD wyniosła $ -37.6420725750.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny aarna atv 808 do USD wyniosła $ -57.3043.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.6543+0.64%
30 Dni$ -36.3301241610-35.27%
60 dni$ -37.6420725750-36.54%
90 dni$ -57.3043-35.74%

Co to jest aarna atv 808 (ATV808)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla aarna atv 808 (ATV808)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny aarna atv 808 (w USD)

Jaka będzie wartość aarna atv 808 (ATV808) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w aarna atv 808 (ATV808) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla aarna atv 808.

Sprawdź teraz prognozę ceny aarna atv 808!

ATV808 na lokalne waluty

Tokenomika aarna atv 808 (ATV808)

Zrozumienie tokenomiki aarna atv 808 (ATV808) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ATV808już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące aarna atv 808 (ATV808)

Jaka jest dziś wartość aarna atv 808 (ATV808)?
Aktualna cena ATV808 w USD wynosi 102.99USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ATV808 do USD?
Aktualna cena ATV808 w USD wynosi $ 102.99. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa aarna atv 808?
Kapitalizacja rynkowa dla ATV808 wynosi $ 41.56K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ATV808 w obiegu?
W obiegu ATV808 znajduje się 403.51 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ATV808?
ATV808 osiąga ATH w wysokości 185.98 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ATV808?
ATV808 zaliczył cenę ATL w wysokości 95.37 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ATV808?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ATV808 wynosi -- USD.
Czy w tym roku ATV808 pójdzie wyżej?
ATV808 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ATV808, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:34:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe aarna atv 808 (ATV808)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,302.69

$3,388.82

$159.33

$1.0000

$1,478.00

$103,302.69

$3,388.82

$2.3266

$159.33

$1.0923

