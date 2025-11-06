Informacje o cenie aarna atv 808 (ATV808) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 101.06 $ 101.06 $ 101.06 Minimum 24h $ 105.94 $ 105.94 $ 105.94 Maksimum 24h Minimum 24h $ 101.06$ 101.06 $ 101.06 Maksimum 24h $ 105.94$ 105.94 $ 105.94 Historyczne maksimum $ 185.98$ 185.98 $ 185.98 Najniższa cena $ 95.37$ 95.37 $ 95.37 Zmiana ceny (1H) -0.88% Zmiana ceny (1D) +0.64% Zmiana ceny (7D) -15.56% Zmiana ceny (7D) -15.56%

Aktualna cena aarna atv 808 (ATV808) wynosi $102.99. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ATV808 wahał się między $ 101.06 a $ 105.94, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ATV808 w historii to $ 185.98, a najniższy to $ 95.37.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ATV808 zmieniły się o -0.88% w ciągu ostatniej godziny, o +0.64% w ciągu 24 godzin i o -15.56% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aarna atv 808 (ATV808)

Kapitalizacja rynkowa $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K Podaż w obiegu 403.51 403.51 403.51 Całkowita podaż 403.5144670200428 403.5144670200428 403.5144670200428

Obecna kapitalizacja rynkowa aarna atv 808 wynosi $ 41.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ATV808 w obiegu wynosi 403.51, przy całkowitej podaży 403.5144670200428. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 41.56K.