Aktualna cena aarna afi 802v2 to 41.88 USD. Śledź aktualizacje cen AFI 802V2 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AFI 802V2 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AFI 802V2

Informacje o cenie AFI 802V2

Czym jest AFI 802V2

Biała księga AFI 802V2

Oficjalna strona internetowa AFI 802V2

Tokenomika AFI 802V2

Prognoza cen AFI 802V2

Logo aarna afi 802v2

Cena aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AFI 802V2 do USD:

$41.88
$41.88
+0.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:34:34 (UTC+8)

Informacje o cenie aarna afi 802v2 (AFI 802V2) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 41.14
$ 41.14
Minimum 24h
$ 43.1
$ 43.1
Maksimum 24h

$ 41.14
$ 41.14

$ 43.1
$ 43.1

$ 79.25
$ 79.25

$ 38.89
$ 38.89

-0.87%

+0.49%

-16.18%

-16.18%

Aktualna cena aarna afi 802v2 (AFI 802V2) wynosi $41.88. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AFI 802V2 wahał się między $ 41.14 a $ 43.1, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AFI 802V2 w historii to $ 79.25, a najniższy to $ 38.89.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AFI 802V2 zmieniły się o -0.87% w ciągu ostatniej godziny, o +0.49% w ciągu 24 godzin i o -16.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

$ 77.01K
$ 77.01K

--
--

$ 77.01K
$ 77.01K

1.84K
1.84K

1,838.678314354448
1,838.678314354448

Obecna kapitalizacja rynkowa aarna afi 802v2 wynosi $ 77.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AFI 802V2 w obiegu wynosi 1.84K, przy całkowitej podaży 1838.678314354448. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 77.01K.

Historia ceny aarna afi 802v2 (AFI 802V2) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny aarna afi 802v2 do USD wyniosła $ +0.2027.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny aarna afi 802v2 do USD wyniosła $ -17.3338430280.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny aarna afi 802v2 do USD wyniosła $ -16.9794712200.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny aarna afi 802v2 do USD wyniosła $ -28.5373.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.2027+0.49%
30 Dni$ -17.3338430280-41.38%
60 dni$ -16.9794712200-40.54%
90 dni$ -28.5373-40.52%

Co to jest aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

aarnâ stands out by combining AI-driven alpha discovery with fully onchain execution and self-custodial access. Our deep learning model identifies high-probability, short-term opportunities across major tokens, while automated risk controls manage downside. Strategies are tokenized into structured vaults using Ethereum smart contracts, making them composable, transparent, and easy to deploy. The entire experience is delivered through a UX-focused web and mobile dApp, allowing users to access advanced DeFi strategies without complexity or custodial risk.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny aarna afi 802v2 (w USD)

Jaka będzie wartość aarna afi 802v2 (AFI 802V2) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w aarna afi 802v2 (AFI 802V2) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla aarna afi 802v2.

Sprawdź teraz prognozę ceny aarna afi 802v2!

AFI 802V2 na lokalne waluty

Tokenomika aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Zrozumienie tokenomiki aarna afi 802v2 (AFI 802V2) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AFI 802V2już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Jaka jest dziś wartość aarna afi 802v2 (AFI 802V2)?
Aktualna cena AFI 802V2 w USD wynosi 41.88USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AFI 802V2 do USD?
Aktualna cena AFI 802V2 w USD wynosi $ 41.88. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa aarna afi 802v2?
Kapitalizacja rynkowa dla AFI 802V2 wynosi $ 77.01K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AFI 802V2 w obiegu?
W obiegu AFI 802V2 znajduje się 1.84K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AFI 802V2?
AFI 802V2 osiąga ATH w wysokości 79.25 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AFI 802V2?
AFI 802V2 zaliczył cenę ATL w wysokości 38.89 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AFI 802V2?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AFI 802V2 wynosi -- USD.
Czy w tym roku AFI 802V2 pójdzie wyżej?
AFI 802V2 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AFI 802V2, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:34:34 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,302.69

$3,387.98

$159.28

$1.0000

$1,478.00

$103,302.69

$3,387.98

$2.3261

$159.28

$1.0923

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03429

$0.2155

$0.000006377

$0.24886

$0.0000000287

$1.4637

