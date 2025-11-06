Informacje o cenie aarna afi 802v2 (AFI 802V2) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 41.14 $ 41.14 $ 41.14 Minimum 24h $ 43.1 $ 43.1 $ 43.1 Maksimum 24h Minimum 24h $ 41.14$ 41.14 $ 41.14 Maksimum 24h $ 43.1$ 43.1 $ 43.1 Historyczne maksimum $ 79.25$ 79.25 $ 79.25 Najniższa cena $ 38.89$ 38.89 $ 38.89 Zmiana ceny (1H) -0.87% Zmiana ceny (1D) +0.49% Zmiana ceny (7D) -16.18% Zmiana ceny (7D) -16.18%

Aktualna cena aarna afi 802v2 (AFI 802V2) wynosi $41.88. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AFI 802V2 wahał się między $ 41.14 a $ 43.1, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AFI 802V2 w historii to $ 79.25, a najniższy to $ 38.89.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AFI 802V2 zmieniły się o -0.87% w ciągu ostatniej godziny, o +0.49% w ciągu 24 godzin i o -16.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aarna afi 802v2 (AFI 802V2)

Kapitalizacja rynkowa $ 77.01K$ 77.01K $ 77.01K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 77.01K$ 77.01K $ 77.01K Podaż w obiegu 1.84K 1.84K 1.84K Całkowita podaż 1,838.678314354448 1,838.678314354448 1,838.678314354448

Obecna kapitalizacja rynkowa aarna afi 802v2 wynosi $ 77.01K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AFI 802V2 w obiegu wynosi 1.84K, przy całkowitej podaży 1838.678314354448. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 77.01K.