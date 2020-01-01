Tokenomika a16z AI Dog (TILLY)

Odkryj kluczowe informacje o a16z AI Dog (TILLY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o a16z AI Dog (TILLY)

Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT

Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians.

Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics.

Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community!

Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube

Oficjalna strona internetowa:
https://tilly-aidog.site/

Tokenomika i analiza cenowa a16z AI Dog (TILLY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla a16z AI Dog (TILLY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 31.47K
Całkowita podaż:
$ 998.77M
Podaż w obiegu:
$ 998.77M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 31.47K
Historyczne maksimum:
$ 0.00202776
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika a16z AI Dog (TILLY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki a16z AI Dog (TILLY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TILLY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TILLY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTILLY tokenomikę, poznaj cenę tokena TILLYna żywo!

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.