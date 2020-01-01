Poznaj tokenomikę A Trippy Ape (TRIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę A Trippy Ape (TRIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika A Trippy Ape (TRIP) Odkryj kluczowe informacje o A Trippy Ape (TRIP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o A Trippy Ape (TRIP) Oficjalna strona internetowa: https://www.trippyapes.xyz/ Kup TRIP teraz! Tokenomika i analiza cenowa A Trippy Ape (TRIP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla A Trippy Ape (TRIP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.60K $ 2.60K $ 2.60K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 401.45M $ 401.45M $ 401.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.47K $ 6.47K $ 6.47K Historyczne maksimum: $ 0.089441 $ 0.089441 $ 0.089441 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie A Trippy Ape (TRIP) Tokenomika A Trippy Ape (TRIP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki A Trippy Ape (TRIP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRIP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRIP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRIP tokenomikę, poznaj cenę tokena TRIPna żywo! Prognoza ceny TRIP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRIP? Nasza strona z prognozami cen TRIP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRIP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.