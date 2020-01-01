Tokenomika Zaros Finance (ZRS) Odkryj kluczowe informacje o Zaros Finance (ZRS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Zaros Finance (ZRS) Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad. Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad. Oficjalna strona internetowa: https://www.zaros.fi/ Biała księga: https://docs.zaros.fi/overview Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x75e88b8c2d34a52a6d36deada664d7dc9116e4ef Kup ZRS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Zaros Finance (ZRS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zaros Finance (ZRS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 96.00K $ 96.00K $ 96.00K Historyczne maksimum: $ 0.0819 $ 0.0819 $ 0.0819 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000096 $ 0.000096 $ 0.000096 Dowiedz się więcej o cenie Zaros Finance (ZRS)

Tokenomika Zaros Finance (ZRS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zaros Finance (ZRS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZRS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZRS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZRS tokenomikę, poznaj cenę tokena ZRSna żywo!

Jak kupić ZRS Chcesz dodać Zaros Finance (ZRS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZRS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZRS na MEXC już teraz!

Historia ceny Zaros Finance (ZRS) Analiza historii ceny ZRS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZRS już teraz!

Prognoza ceny ZRS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZRS? Nasza strona z prognozami cen ZRS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZRS już teraz!

