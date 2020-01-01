Tokenomika Zaros Finance (ZRS)
Informacje o Zaros Finance (ZRS)
Zaros is a Perpetuals DEX powered by Boosted (Re)Staking Vaults. Whether you're a seasoned trader or new to the world of cryptocurrencies, Zaros is here to maximize your trading potential and enhance your yields on Arbitrum and on Monad.
Tokenomika i analiza cenowa Zaros Finance (ZRS)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zaros Finance (ZRS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Zaros Finance (ZRS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Zaros Finance (ZRS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów ZRS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZRS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszZRS tokenomikę, poznaj cenę tokena ZRSna żywo!
Historia ceny Zaros Finance (ZRS)
Analiza historii ceny ZRS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny ZRS
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZRS? Nasza strona z prognozami cen ZRS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
