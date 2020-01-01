Tokenomika ZON (ZON) Odkryj kluczowe informacje o ZON (ZON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ZON (ZON) ZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem. ZON Token is a Web3 utility and governance token powering a decentralized metaverse that blends gaming, NFTs, and DeFi into one immersive ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.zontoken.io/ Biała księga: https://www.zontoken.io/WhitePaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x25D29fA7Cf5cD5a11102b793F1a0149546e026e4 Kup ZON teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ZON (ZON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZON (ZON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.23M $ 32.23M $ 32.23M Historyczne maksimum: $ 0.071395 $ 0.071395 $ 0.071395 Historyczne minimum: $ 0.000610012886555739 $ 0.000610012886555739 $ 0.000610012886555739 Aktualna cena: $ 0.03223 $ 0.03223 $ 0.03223 Dowiedz się więcej o cenie ZON (ZON)

Tokenomika ZON (ZON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZON (ZON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZON tokenomikę, poznaj cenę tokena ZONna żywo!

Jak kupić ZON Chcesz dodać ZON (ZON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZON na MEXC już teraz!

Historia ceny ZON (ZON) Analiza historii ceny ZON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZON już teraz!

Prognoza ceny ZON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZON? Nasza strona z prognozami cen ZON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZON już teraz!

