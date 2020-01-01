Tokenomika Zeta (ZEX) Odkryj kluczowe informacje o Zeta (ZEX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Zeta (ZEX) Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption. Zeta Markets is building the best crypto perpetuals exchange, powered by Solana, the blockchain leading crypto mass adoption. Oficjalna strona internetowa: https://www.zeta.markets/ Biała księga: https://docs.zeta.markets/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ZEXy1pqteRu3n13kdyh4LwPQknkFk3GzmMYMuNadWPo Kup ZEX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Zeta (ZEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zeta (ZEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.54M $ 25.54M $ 25.54M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 187.77M $ 187.77M $ 187.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 136.00M $ 136.00M $ 136.00M Historyczne maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Historyczne minimum: $ 0.022795380725593794 $ 0.022795380725593794 $ 0.022795380725593794 Aktualna cena: $ 0.136 $ 0.136 $ 0.136 Dowiedz się więcej o cenie Zeta (ZEX)

Tokenomika Zeta (ZEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zeta (ZEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZEX tokenomikę, poznaj cenę tokena ZEXna żywo!

Jak kupić ZEX Chcesz dodać Zeta (ZEX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZEX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZEX na MEXC już teraz!

Historia ceny Zeta (ZEX) Analiza historii ceny ZEX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZEX już teraz!

Prognoza ceny ZEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZEX? Nasza strona z prognozami cen ZEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZEX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!