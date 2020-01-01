Tokenomika Zeus (ZEUSETH) Odkryj kluczowe informacje o Zeus (ZEUSETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Zeus (ZEUSETH) Meet Zeus, Pepe’s loyal dog and the mythical brainchild of Matt Furie. Meet Zeus, Pepe’s loyal dog and the mythical brainchild of Matt Furie. Oficjalna strona internetowa: https://www.truezeuscoin.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4D4574f50dd8B9dBe623cF329DCc78D76935E610 Kup ZEUSETH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Zeus (ZEUSETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zeus (ZEUSETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 620.94K $ 620.94K $ 620.94K Całkowita podaż: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Podaż w obiegu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 620.94K $ 620.94K $ 620.94K Historyczne maksimum: $ 0.000000189 $ 0.000000189 $ 0.000000189 Historyczne minimum: $ 0.000000001475405304 $ 0.000000001475405304 $ 0.000000001475405304 Aktualna cena: $ 0.000000001476 $ 0.000000001476 $ 0.000000001476 Dowiedz się więcej o cenie Zeus (ZEUSETH)

Tokenomika Zeus (ZEUSETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zeus (ZEUSETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZEUSETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZEUSETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZEUSETH tokenomikę, poznaj cenę tokena ZEUSETHna żywo!

Historia ceny Zeus (ZEUSETH) Analiza historii ceny ZEUSETH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZEUSETH już teraz!

Prognoza ceny ZEUSETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZEUSETH? Nasza strona z prognozami cen ZEUSETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZEUSETH już teraz!

