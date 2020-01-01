Tokenomika Zeus (ZEUSETH)

Odkryj kluczowe informacje o Zeus (ZEUSETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Zeus (ZEUSETH)

Meet Zeus, Pepe’s loyal dog and the mythical brainchild of Matt Furie.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.truezeuscoin.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4D4574f50dd8B9dBe623cF329DCc78D76935E610

Tokenomika i analiza cenowa Zeus (ZEUSETH)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zeus (ZEUSETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 620.94K
Całkowita podaż:
$ 420.69T
Podaż w obiegu:
$ 420.69T
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 620.94K
Historyczne maksimum:
$ 0.000000189
Historyczne minimum:
$ 0.000000001475405304
Aktualna cena:
$ 0.000000001476
Tokenomika Zeus (ZEUSETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Zeus (ZEUSETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ZEUSETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZEUSETH.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszZEUSETH tokenomikę, poznaj cenę tokena ZEUSETHna żywo!

Jak kupić ZEUSETH

Chcesz dodać Zeus (ZEUSETH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZEUSETH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Zeus (ZEUSETH)

Analiza historii ceny ZEUSETH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ZEUSETH

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZEUSETH? Nasza strona z prognozami cen ZEUSETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

