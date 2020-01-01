Tokenomika zkRace (ZERC) Odkryj kluczowe informacje o zkRace (ZERC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o zkRace (ZERC) zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi. zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi. Oficjalna strona internetowa: https://www.zkrace.com Biała księga: https://zkrace.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf8428A5a99cb452Ea50B6Ea70b052DaA3dF4934F Kup ZERC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa zkRace (ZERC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla zkRace (ZERC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Całkowita podaż: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Podaż w obiegu: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Historyczne maksimum: $ 0.4774 $ 0.4774 $ 0.4774 Historyczne minimum: $ 0.014512816331547742 $ 0.014512816331547742 $ 0.014512816331547742 Aktualna cena: $ 0.01487 $ 0.01487 $ 0.01487 Dowiedz się więcej o cenie zkRace (ZERC)

Tokenomika zkRace (ZERC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki zkRace (ZERC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZERC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZERC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZERC tokenomikę, poznaj cenę tokena ZERCna żywo!

Jak kupić ZERC Chcesz dodać zkRace (ZERC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZERC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZERC na MEXC już teraz!

Historia ceny zkRace (ZERC) Analiza historii ceny ZERC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZERC już teraz!

Prognoza ceny ZERC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZERC? Nasza strona z prognozami cen ZERC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZERC już teraz!

