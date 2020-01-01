Tokenomika Zenqira (ZENQ) Odkryj kluczowe informacje o Zenqira (ZENQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Zenqira (ZENQ) ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem. ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://zenqira.com/ Biała księga: https://token.zenqira.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf226432a5f49d595def3a3c51c7210b61f0aef2d Kup ZENQ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Zenqira (ZENQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zenqira (ZENQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 320.87K $ 320.87K $ 320.87K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 163.96M $ 163.96M $ 163.96M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 978.50K $ 978.50K $ 978.50K Historyczne maksimum: $ 0.0265 $ 0.0265 $ 0.0265 Historyczne minimum: $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 $ 0.000057039167451318 Aktualna cena: $ 0.001957 $ 0.001957 $ 0.001957 Dowiedz się więcej o cenie Zenqira (ZENQ)

Tokenomika Zenqira (ZENQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zenqira (ZENQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZENQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZENQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZENQ tokenomikę, poznaj cenę tokena ZENQna żywo!

Jak kupić ZENQ Chcesz dodać Zenqira (ZENQ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ZENQ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ZENQ na MEXC już teraz!

Historia ceny Zenqira (ZENQ) Analiza historii ceny ZENQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZENQ już teraz!

Prognoza ceny ZENQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZENQ? Nasza strona z prognozami cen ZENQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZENQ już teraz!

