Tokenomika ZChains (ZCD) Odkryj kluczowe informacje o ZChains (ZCD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o ZChains (ZCD) ZChains is a state-of-the-art Layer 1 blockchain, boasting a modular, EVM-compatible structure powered by a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism.With ZChain's EVM compatibility, seamless integration with existing Ethereum-based dApps opens doors to endless possibilities. ZChains is a state-of-the-art Layer 1 blockchain, boasting a modular, EVM-compatible structure powered by a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism.With ZChain's EVM compatibility, seamless integration with existing Ethereum-based dApps opens doors to endless possibilities. Oficjalna strona internetowa: https://www.zchains.com/ Biała księga: https://zchains.gitbook.io/zchains-whitepaper Block Explorer: https://scan.zchains.com/

Tokenomika i analiza cenowa ZChains (ZCD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZChains (ZCD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 112.35M $ 112.35M $ 112.35M Historyczne maksimum: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Historyczne minimum: $ 0.007998791631550711 $ 0.007998791631550711 $ 0.007998791631550711 Aktualna cena: $ 0.00749 $ 0.00749 $ 0.00749 Dowiedz się więcej o cenie ZChains (ZCD)

Tokenomika ZChains (ZCD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZChains (ZCD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZCD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZCD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZCD tokenomikę, poznaj cenę tokena ZCDna żywo!

Historia ceny ZChains (ZCD) Analiza historii ceny ZCD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZCD już teraz!

Prognoza ceny ZCD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZCD? Nasza strona z prognozami cen ZCD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZCD już teraz!

