Tokenomika XHYPE (XHP) Odkryj kluczowe informacje o XHYPE (XHP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o XHYPE (XHP) XHYPE is the first zero data decentralized marketplace. Designed to ensure that your personal information remains absolutely private, marking a significant improvement from traditional e-commerce models. XHYPE is the first zero data decentralized marketplace. Designed to ensure that your personal information remains absolutely private, marking a significant improvement from traditional e-commerce models. Oficjalna strona internetowa: https://xhype.io Biała księga: https://docs.xhype.io/xhype-docs Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x747747e47a48c669be384e0dfb248eee6ba04039 Kup XHP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa XHYPE (XHP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XHYPE (XHP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 324.00K $ 324.00K $ 324.00K Historyczne maksimum: $ 0.04839 $ 0.04839 $ 0.04839 Historyczne minimum: $ 0.001001209372335767 $ 0.001001209372335767 $ 0.001001209372335767 Aktualna cena: $ 0.000324 $ 0.000324 $ 0.000324 Dowiedz się więcej o cenie XHYPE (XHP)

Tokenomika XHYPE (XHP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XHYPE (XHP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XHP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XHP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXHP tokenomikę, poznaj cenę tokena XHPna żywo!

Jak kupić XHP Chcesz dodać XHYPE (XHP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu XHP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować XHP na MEXC już teraz!

Historia ceny XHYPE (XHP) Analiza historii ceny XHP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XHP już teraz!

Prognoza ceny XHP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XHP? Nasza strona z prognozami cen XHP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XHP już teraz!

