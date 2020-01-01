Tokenomika X GAS (XGAS) Odkryj kluczowe informacje o X GAS (XGAS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o X GAS (XGAS) Multi-Chain Utility Token. XGAS powers transactions across PIKA's launchpad, serving as the essential fee token for seamless cross-chain operations. Multi-Chain Utility Token. XGAS powers transactions across PIKA's launchpad, serving as the essential fee token for seamless cross-chain operations. Oficjalna strona internetowa: https://pika.io/home Biała księga: https://xgas.gitbook.io/xgas/ Block Explorer: https://solscan.io/token/97DNrvdibjEm6vrmnvKBes1ExKJiGgdnuS8UoFmewE14

Tokenomika i analiza cenowa X GAS (XGAS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla X GAS (XGAS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.00K $ 14.00K $ 14.00K Historyczne maksimum: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0000028 $ 0.0000028 $ 0.0000028 Dowiedz się więcej o cenie X GAS (XGAS)

Tokenomika X GAS (XGAS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki X GAS (XGAS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XGAS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XGAS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXGAS tokenomikę, poznaj cenę tokena XGASna żywo!

Historia ceny X GAS (XGAS) Analiza historii ceny XGAS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XGAS już teraz!

Prognoza ceny XGAS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XGAS? Nasza strona z prognozami cen XGAS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XGAS już teraz!

