Informacje o Wuffi (WUF) WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks. WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks. Oficjalna strona internetowa: https://www.wuffi.io/ Biała księga: https://www.wuffi.io/terms/ Block Explorer: https://solscan.io/token/73xsLcBnLnc9bh81cqVKqj8uEyiarXng5ZwJuTbnVebG Kup WUF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Wuffi (WUF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wuffi (WUF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.49M $ 7.49M $ 7.49M Całkowita podaż: $ 83.56T $ 83.56T $ 83.56T Podaż w obiegu: $ 83.56T $ 83.56T $ 83.56T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.96M $ 8.96M $ 8.96M Historyczne maksimum: $ 0.0000016667 $ 0.0000016667 $ 0.0000016667 Historyczne minimum: $ 0.000000089890150702 $ 0.000000089890150702 $ 0.000000089890150702 Aktualna cena: $ 0.0000000896 $ 0.0000000896 $ 0.0000000896 Dowiedz się więcej o cenie Wuffi (WUF)

Tokenomika Wuffi (WUF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wuffi (WUF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WUF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WUF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWUF tokenomikę, poznaj cenę tokena WUFna żywo!

Jak kupić WUF Chcesz dodać Wuffi (WUF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WUF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WUF na MEXC już teraz!

Historia ceny Wuffi (WUF) Analiza historii ceny WUF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WUF już teraz!

Prognoza ceny WUF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WUF? Nasza strona z prognozami cen WUF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WUF już teraz!

