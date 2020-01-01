Tokenomika WeSendit (WSI) Odkryj kluczowe informacje o WeSendit (WSI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WeSendit (WSI) WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://wesendit.io Biała księga: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48 Kup WSI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WeSendit (WSI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WeSendit (WSI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 738.13K $ 738.13K $ 738.13K Całkowita podaż: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B Podaż w obiegu: $ 799.71M $ 799.71M $ 799.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Historyczne maksimum: $ 0.06667 $ 0.06667 $ 0.06667 Historyczne minimum: $ 0.000938323463792881 $ 0.000938323463792881 $ 0.000938323463792881 Aktualna cena: $ 0.000923 $ 0.000923 $ 0.000923 Dowiedz się więcej o cenie WeSendit (WSI)

Tokenomika WeSendit (WSI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WeSendit (WSI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WSI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WSI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWSI tokenomikę, poznaj cenę tokena WSIna żywo!

Jak kupić WSI Chcesz dodać WeSendit (WSI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WSI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WSI na MEXC już teraz!

Historia ceny WeSendit (WSI) Analiza historii ceny WSI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WSI już teraz!

Prognoza ceny WSI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WSI? Nasza strona z prognozami cen WSI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WSI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!