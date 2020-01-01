Tokenomika NFT Workx (WRKX) Odkryj kluczowe informacje o NFT Workx (WRKX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o NFT Workx (WRKX) The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty Oficjalna strona internetowa: https://www.web3workx.com Biała księga: https://whitepaper.web3workx.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6ad0b271f4b3d7651ae9947a18bae29ca20d83eb Kup WRKX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa NFT Workx (WRKX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NFT Workx (WRKX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 800.00K $ 800.00K $ 800.00K Historyczne maksimum: $ 0.032839 $ 0.032839 $ 0.032839 Historyczne minimum: $ 0.002014299939140483 $ 0.002014299939140483 $ 0.002014299939140483 Aktualna cena: $ 0.0008 $ 0.0008 $ 0.0008 Dowiedz się więcej o cenie NFT Workx (WRKX)

Tokenomika NFT Workx (WRKX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NFT Workx (WRKX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WRKX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WRKX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWRKX tokenomikę, poznaj cenę tokena WRKXna żywo!

Historia ceny NFT Workx (WRKX) Analiza historii ceny WRKX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WRKX już teraz!

Prognoza ceny WRKX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WRKX? Nasza strona z prognozami cen WRKX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WRKX już teraz!

