Informacje o Wombat Exchange (WOM) Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield. Oficjalna strona internetowa: https://wombat.exchange Biała księga: https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB

Tokenomika i analiza cenowa Wombat Exchange (WOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wombat Exchange (WOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 143.28K $ 143.28K $ 143.28K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 58.53M $ 58.53M $ 58.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Historyczne maksimum: $ 0.2298 $ 0.2298 $ 0.2298 Historyczne minimum: $ 0.002020343999696185 $ 0.002020343999696185 $ 0.002020343999696185 Aktualna cena: $ 0.002448 $ 0.002448 $ 0.002448 Dowiedz się więcej o cenie Wombat Exchange (WOM)

Tokenomika Wombat Exchange (WOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wombat Exchange (WOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWOM tokenomikę, poznaj cenę tokena WOMna żywo!

