Tokenomika Windfall Token (WFT) Odkryj kluczowe informacje o Windfall Token (WFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Windfall Token (WFT) Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal. Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal. Oficjalna strona internetowa: https://windfalltoken.io/ Biała księga: https://whitepaper.windfalltoken.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04 Kup WFT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Windfall Token (WFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Windfall Token (WFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 639.40K $ 639.40K $ 639.40K Historyczne maksimum: $ 0.2875 $ 0.2875 $ 0.2875 Historyczne minimum: $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 Aktualna cena: $ 0.006394 $ 0.006394 $ 0.006394 Dowiedz się więcej o cenie Windfall Token (WFT)

Tokenomika Windfall Token (WFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Windfall Token (WFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWFT tokenomikę, poznaj cenę tokena WFTna żywo!

