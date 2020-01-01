Tokenomika WELL3 (WELL) Odkryj kluczowe informacje o WELL3 (WELL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WELL3 (WELL) Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys. Oficjalna strona internetowa: http://www.wellaios.ai/ Biała księga: https://docs.well3.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x63696fc66795b51d02c1590b536484a41fbddf9a

Tokenomika i analiza cenowa WELL3 (WELL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WELL3 (WELL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 208.69K Całkowita podaż: $ 42.00B Podaż w obiegu: $ 4.12B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.13M Historyczne maksimum: $ 0.002769 Historyczne minimum: $ 0.000047238369904256 Aktualna cena: $ 0.0000507

Tokenomika WELL3 (WELL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WELL3 (WELL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WELL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WELL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić WELL Chcesz dodać WELL3 (WELL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WELL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny WELL3 (WELL) Analiza historii ceny WELL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny WELL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WELL? Nasza strona z prognozami cen WELL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

