Informacje o WanderCoin (WANDER) WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform. WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform. Oficjalna strona internetowa: https://www.wandercoin.ai/ Biała księga: https://wanderers-1.gitbook.io/wandercorp Block Explorer: https://basescan.org/address/0xef0fd52e65DdcDc201E2055a94D2aBff6fF10a7a Kup WANDER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WanderCoin (WANDER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WanderCoin (WANDER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 746.67K $ 746.67K $ 746.67K Historyczne maksimum: $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00084 $ 0.00084 $ 0.00084 Dowiedz się więcej o cenie WanderCoin (WANDER)

Tokenomika WanderCoin (WANDER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WanderCoin (WANDER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WANDER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WANDER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWANDER tokenomikę, poznaj cenę tokena WANDERna żywo!

Jak kupić WANDER Chcesz dodać WanderCoin (WANDER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WANDER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WANDER na MEXC już teraz!

Historia ceny WanderCoin (WANDER) Analiza historii ceny WANDER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WANDER już teraz!

Prognoza ceny WANDER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WANDER? Nasza strona z prognozami cen WANDER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WANDER już teraz!

