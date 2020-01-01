Tokenomika VulpeFi (VULPEFI) Odkryj kluczowe informacje o VulpeFi (VULPEFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VulpeFi (VULPEFI) VulpeFI is a multichain DeFi aggregator and AI-enhanced trading platform that empowers users to swap assets across multiple DEXes with optimal routes, gasless trades, and high efficiency. It also integrates graphical analysis, limit order support, and innovative liquidity mechanisms for seamless decentralized trading. VulpeFI is a multichain DeFi aggregator and AI-enhanced trading platform that empowers users to swap assets across multiple DEXes with optimal routes, gasless trades, and high efficiency. It also integrates graphical analysis, limit order support, and innovative liquidity mechanisms for seamless decentralized trading. Oficjalna strona internetowa: https://vulpefi.com Biała księga: https://docs.vulpefi.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7677cFEb8caD684a1a6C9a8CB1335E680065D11e Kup VULPEFI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa VulpeFi (VULPEFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VulpeFi (VULPEFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Historyczne maksimum: $ 0.47791 $ 0.47791 $ 0.47791 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00595 $ 0.00595 $ 0.00595 Dowiedz się więcej o cenie VulpeFi (VULPEFI)

Tokenomika VulpeFi (VULPEFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VulpeFi (VULPEFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VULPEFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VULPEFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVULPEFI tokenomikę, poznaj cenę tokena VULPEFIna żywo!

Jak kupić VULPEFI Chcesz dodać VulpeFi (VULPEFI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VULPEFI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VULPEFI na MEXC już teraz!

Historia ceny VulpeFi (VULPEFI) Analiza historii ceny VULPEFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VULPEFI już teraz!

Prognoza ceny VULPEFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VULPEFI? Nasza strona z prognozami cen VULPEFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VULPEFI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!