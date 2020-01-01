Tokenomika VSG (VSG) Odkryj kluczowe informacje o VSG (VSG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VSG (VSG) Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries. Oficjalna strona internetowa: https://vsgofficial.com/ Biała księga: https://vsg-2.gitbook.io/usdvsg-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2

Tokenomika i analiza cenowa VSG (VSG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VSG (VSG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Historyczne maksimum: $ 0.00764 $ 0.00764 $ 0.00764 Historyczne minimum: $ 0.000002885292866073 $ 0.000002885292866073 $ 0.000002885292866073 Aktualna cena: $ 0.0001837 $ 0.0001837 $ 0.0001837 Dowiedz się więcej o cenie VSG (VSG)

Tokenomika VSG (VSG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VSG (VSG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VSG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VSG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVSG tokenomikę, poznaj cenę tokena VSGna żywo!

