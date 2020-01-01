Tokenomika Veritas (VPT) Odkryj kluczowe informacje o Veritas (VPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Veritas (VPT) Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks. Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks. Oficjalna strona internetowa: https://veritasprotocol.com/ Biała księga: https://docs.veritasprotocol.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0 Kup VPT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Veritas (VPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Veritas (VPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.71K $ 66.71K $ 66.71K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 248.80K $ 248.80K $ 248.80K Historyczne maksimum: $ 0.054879 $ 0.054879 $ 0.054879 Historyczne minimum: $ 0.000126522648164317 $ 0.000126522648164317 $ 0.000126522648164317 Aktualna cena: $ 0.0002488 $ 0.0002488 $ 0.0002488 Dowiedz się więcej o cenie Veritas (VPT)

Tokenomika Veritas (VPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Veritas (VPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVPT tokenomikę, poznaj cenę tokena VPTna żywo!

Historia ceny Veritas (VPT) Analiza historii ceny VPT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VPT już teraz!

Prognoza ceny VPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VPT? Nasza strona z prognozami cen VPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VPT już teraz!

