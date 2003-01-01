Tokenomika Voltage Finance (VOLTAGE) Odkryj kluczowe informacje o Voltage Finance (VOLTAGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Voltage Finance (VOLTAGE) Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network. Voltage Finance (FuseFi) is a Defi hub facilitating automated trading of decentralised finance tokens on the Fuse network. Oficjalna strona internetowa: https://voltage.finance/ Biała księga: https://docs.voltage.finance/welcome/introduction Block Explorer: https://explorer.fuse.io/token/0x34Ef2Cc892a88415e9f02b91BfA9c91fC0bE6bD4/token-transfers Kup VOLTAGE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Voltage Finance (VOLTAGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Voltage Finance (VOLTAGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 8.61B $ 8.61B $ 8.61B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 645.05K $ 645.05K $ 645.05K Historyczne maksimum: $ 0.0019263 $ 0.0019263 $ 0.0019263 Historyczne minimum: $ 0.000016527928866797 $ 0.000016527928866797 $ 0.000016527928866797 Aktualna cena: $ 0.00007495 $ 0.00007495 $ 0.00007495 Dowiedz się więcej o cenie Voltage Finance (VOLTAGE)

Tokenomika Voltage Finance (VOLTAGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Voltage Finance (VOLTAGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VOLTAGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VOLTAGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVOLTAGE tokenomikę, poznaj cenę tokena VOLTAGEna żywo!

Jak kupić VOLTAGE Chcesz dodać Voltage Finance (VOLTAGE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VOLTAGE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VOLTAGE na MEXC już teraz!

Historia ceny Voltage Finance (VOLTAGE) Analiza historii ceny VOLTAGE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VOLTAGE już teraz!

Prognoza ceny VOLTAGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VOLTAGE? Nasza strona z prognozami cen VOLTAGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VOLTAGE już teraz!

