Tokenomika VentureMind AI (VNTR) Odkryj kluczowe informacje o VentureMind AI (VNTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VentureMind AI (VNTR) VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment. VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment. Oficjalna strona internetowa: https://www.venturemind.ai/ Biała księga: https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5 Block Explorer: https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP Kup VNTR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa VentureMind AI (VNTR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VentureMind AI (VNTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 770.73K $ 770.73K $ 770.73K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 433.00M $ 433.00M $ 433.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 889.99K $ 889.99K $ 889.99K Historyczne maksimum: $ 0.0385 $ 0.0385 $ 0.0385 Historyczne minimum: $ 0.001456300329042982 $ 0.001456300329042982 $ 0.001456300329042982 Aktualna cena: $ 0.00178 $ 0.00178 $ 0.00178 Dowiedz się więcej o cenie VentureMind AI (VNTR)

Tokenomika VentureMind AI (VNTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VentureMind AI (VNTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VNTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VNTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVNTR tokenomikę, poznaj cenę tokena VNTRna żywo!

Jak kupić VNTR Chcesz dodać VentureMind AI (VNTR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VNTR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VNTR na MEXC już teraz!

Historia ceny VentureMind AI (VNTR) Analiza historii ceny VNTR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VNTR już teraz!

Prognoza ceny VNTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VNTR? Nasza strona z prognozami cen VNTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VNTR już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!