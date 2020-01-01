Tokenomika VitaWatch (VITA) Odkryj kluczowe informacje o VitaWatch (VITA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o VitaWatch (VITA) VitaWatch is a Web3-powered smartwatch that transforms everyday activities—like walking, sleeping, and staying healthy—into on-chain value. Built on decentralized infrastructure (DePIN), VitaWatch combines AI-driven health tracking, digital identity (DID), and real-time rewards through the $VITA token. With features like NFC payments, step-based incentives, and user-owned health data, VitaWatch is more than a wearable—it's your gateway to the Health-to-Earn economy and the physical layer of Web3. Oficjalna strona internetowa: https://vitawatch.xyz Biała księga: https://vitawatch.gitbook.io/vitawatch-docs/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xCb7dE0808805EAf93166eC6b18B8c63af4197AfE

Tokenomika i analiza cenowa VitaWatch (VITA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VitaWatch (VITA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 1.1099 $ 1.1099 $ 1.1099 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000000000061 $ 0.000000000061 $ 0.000000000061 Dowiedz się więcej o cenie VitaWatch (VITA)

Tokenomika VitaWatch (VITA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki VitaWatch (VITA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VITA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VITA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVITA tokenomikę, poznaj cenę tokena VITAna żywo!

