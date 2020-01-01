Tokenomika VitaWatch (VITA)

Tokenomika VitaWatch (VITA)

Odkryj kluczowe informacje o VitaWatch (VITA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.


Informacje o VitaWatch (VITA)

VitaWatch is a Web3-powered smartwatch that transforms everyday activities—like walking, sleeping, and staying healthy—into on-chain value. Built on decentralized infrastructure (DePIN), VitaWatch combines AI-driven health tracking, digital identity (DID), and real-time rewards through the $VITA token. With features like NFC payments, step-based incentives, and user-owned health data, VitaWatch is more than a wearable—it’s your gateway to the Health-to-Earn economy and the physical layer of Web3.

Oficjalna strona internetowa:
https://vitawatch.xyz
Biała księga:
https://vitawatch.gitbook.io/vitawatch-docs/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xCb7dE0808805EAf93166eC6b18B8c63af4197AfE

Tokenomika i analiza cenowa VitaWatch (VITA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla VitaWatch (VITA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:


Całkowita podaż:


Podaż w obiegu:


FDV (wycena w pełni rozwodniona):


Historyczne maksimum:
$ 1.1099
$ 1.1099
Historyczne minimum:


Aktualna cena:
$ 0.000000000061
$ 0.000000000061

Tokenomika VitaWatch (VITA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki VitaWatch (VITA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów VITA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów VITA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszVITA tokenomikę, poznaj cenę tokena VITAna żywo!

Jak kupić VITA

Chcesz dodać VitaWatch (VITA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VITA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny VitaWatch (VITA)

Analiza historii ceny VITA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny VITA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VITA? Nasza strona z prognozami cen VITA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.