Informacje o Vice (VICE) VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential. Oficjalna strona internetowa: https://www.vicetoken.io/ Biała księga: https://vice-io.gitbook.io/vice.io-docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfd409bc96d126bc8a56479d4c7672015d539f96c

Tokenomika i analiza cenowa Vice (VICE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vice (VICE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.14M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 991.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.41M Historyczne maksimum: $ 0.16372 Historyczne minimum: $ 0.006615434681747624 Aktualna cena: $ 0.03241 Dowiedz się więcej o cenie Vice (VICE)

Tokenomika Vice (VICE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vice (VICE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VICE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VICE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVICE tokenomikę, poznaj cenę tokena VICEna żywo!

Jak kupić VICE Chcesz dodać Vice (VICE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu VICE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować VICE na MEXC już teraz!

Historia ceny Vice (VICE) Analiza historii ceny VICE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny VICE już teraz!

Prognoza ceny VICE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VICE? Nasza strona z prognozami cen VICE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VICE już teraz!

